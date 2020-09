Pladijs is vis van het jaar 2020

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) heeft de pladijs verkozen tot ‘Vis van het Jaar 2020’. De vis is donderdag voorgesteld en geproefd in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Het is de meest aangevoerde vissoort in Vlaamse vissershavens maar wordt slechts door 8 procent van de gezinnen thuis gegeten.