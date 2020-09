Amper één week na polsbreuk: Van Vleuten verdedigt toch haar titel op WK wielrennen

Annemiek van Vleuten is van plan zaterdag haar titel te verdedigen tijdens de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Straffe kost, want de Nederlandse wereldkampioene brak amper een week geleden haar pols bij een val in de Giro Rosa.

“Ja, ik ga rijden”, vertelde Van Vleuten donderdag aan de NOS bij haar vertrek richting Imola. “Ik ga het vrijdag echt bekendmaken, maar gisteren was wel heel hoopgevend. Een heel felle demarrage zat er gisteren niet in. Maar als ik zie hoe snel ik herstel, verwacht ik dat het zaterdag nog een heel stuk beter zal zijn. De Giro is voorbij, het WK voorbij en het hele seizoen voorbij, dacht ik. Ik kan ook niet geloven dat ik hier sta.”