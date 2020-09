Duitser Jonas Deichmann wil Ironman rond de wereld doen

Jonas Deichmann heeft een groots plan voor ogen. De 33-jarige Duitser wil een reusachtige Iron Man rond de wereld afleggen. Hij moet daarvoor het equivalent van 120 triatlons doen in iets meer dan een jaar. Zaterdag start hij in München.

“Ik ben heel blij dat het begint, ik kan niet wachten om Siberië te zien”, legde Deichmann uit, die daarvoor trainde in een koude kamer van de Duitse spoorwegen bij -23 graden Celsius. De Duitse spoorwegmaatschappij beschikt over een laboratorium in Minden waar atleten in extreme omstandigheden kunnen trainen.

“Het was er een beetje koud”, lachte Deichmann. “Maar door mijn uitrusting ging het. Mijn motor blijft ook onder een dikke laag ijs draaien.”

De Duitser start zaterdag in Beieren met een fietstocht naar Kroatië. Van daaruit zal hij 460 kilometer zwemmen langs de kusten van Montenegro. Hij reist vervolgens opnieuw op de fiets verder richting Stille Oceaan, waarschijnlijk door Siberië. Hij is van plan de oceaan over te steken door mee te liften met zeilboten.

De rest van zijn programma bestaat uit zo’n 5.000 kilometer lopen, dwars door de Verenigde Staten tot aan de Atlantische Oceaan. Terug in Europa bestaat zijn laatste etappe uit een fietstocht van Portugal naar München. Nooit legde een atleet het equivalent van 120 triatlons in één keer af. Één volledige triatlon bestaat uit 3,86 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 kilometer lopen.

Deichmann geeft zichzelf twaalf tot veertien maanden om zijn exploot te realiseren, maar sluit niet uit dat de coronacrisis voor een beetje vertraging zorgt.

Het is voor de Duitser niet zijn eerste stunt. Hij was in 2017 al de eerste om Eurazië helemaal door te steken met de fiets. Een jaar later fietste hij in 97 dagen de Verenigde Staten door zonder een dagje rust. Vorig jaar beëindigde hij het Cape to Cape Adventure in Zuid-Afrika, een fietstocht van zo’n 18.000 kilometer van Noord-Kaap naar Kaapstad.