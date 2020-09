Chelsea maakt transfer van doelman Mendy officieel

Chelsea heeft donderdag de komst van doelman Edouard Mendy bevestigd. De 28-jarige Senegalees komt over van Rennes en zou Chelsea zo’n 25 miljoen euro kosten. Hij ondertekende een contract voor vijf seizoenen. Mendy moet bij de Blues de strijd met Kepa Arrizabalaga aangaan tussen de palen. Manager Frank Lampard maakte woensdag op zijn persconferentie al bekend dat de transfer van Mendy rond was.

De zevenvoudig Senegalees international kwam na zijn jeugdopleiding bij Le Havre via Cherbourg, het tweede elftal van Olympique Marseille en Stade Reims vorige zomer in Rennes terecht. Daar kende hij een topseizoen met dertien clean sheets in 33 duels. Rennes werd derde in de stopgezette Ligue 1 en plaatste zich zo rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League.

Mendy is de zevende zomeraanwinst van Chelsea. De club trok de voorbije zomer stevig de buidel open voor de komst van Hakim Ziyech (Ajax), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Timo Werner (Leipzig) en Ben Chilwell (Leicester). Malang Sarr (Nice) en Thiago Silva (PSG) vervoegden de Blues transfervrij.