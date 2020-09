Emma Stone in het grootste geheim getrouwd

Het gerucht doet de ronde dat de Amerikaanse actrice Emma Stone (31) stiekem getrouwd is met haar verloofde Dave McCary (35). Het huwelijk was aanvankelijk in maart voorzien, maar de coronacrisis stak er een stokje voor. En blijkbaar konden de twee niet langer wachten...

Verschillende bronnen bevestigen dat het koppel, dat elkaar in 2016 leerde kennen tijdens een opname van Saturday Night Live en in 2017 officieel een relatie kreeg, in het huwelijksbootje is gestapt. De twee hebben het nieuws zelf nog niet bevestigd en ook hun woordvoerders lossen geen details.

Stone en McCarey zijn immers erg op hun privacy gesteld. Zo hielden ze hun relatie de voorbije jaren - met succes - onder de radar. In december vorig jaar maakten ze een uitzondering door via de sociale media te laten weten dat ze zich hadden verloofd.

Sinds wanneer ze dan man en vrouw zijn? Volgens fans zou hun grote dag in mei kunnen plaatsgevonden hebben. Ze baseren zich voor dat vermoeden op een videofilmpje met Reese Witherspoon en Emma Stone, waarin die laatste een trouwring lijkt te dragen.