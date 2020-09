Wout van Aert lijkt ondanks zware Tour klaar om wereldtitel te pakken in tijdrit: “Nog steeds kracht in de benen”

Het is duidelijk: Wout van Aert is naar Imola afgereisd om wereldkampioen te worden. Twee keer zelfs als het kan. Van decompressie na een zware Tour is geen sprake. De wegrit is voor zondag, maar morgen doet hij al een gooi naar de regenboogtrui in de tijdrit. “Het feit dat ik in die laatste Tourweek nog top was, gaf vertrouwen. Ik voel geen vermoeidheid.”