Victor Campenaerts acht zich niet kansloos op WK-tijdrit: “Ik sluit niet uit dat er twee Belgen op het podium staan”

De weelde van het Belgische tijdrijden is groot. Zo groot dat Victor Campenaerts zonder de blessure van Remco Evenepoel vermoedelijk niet eens naar Imola was mogen afreizen. De werelduurrecordhouder laat zich niet uit zijn lood slaan en doet wat hij altijd al heeft gedaan, zich maniakaal voorbereiden met als doel zo goed mogelijk te scoren. ‘Vocsnor’ is klaar voor een medaille.