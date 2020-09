Heb ik nu een verkoudheid, griep of corona? Deze tabel kan helpen

Het coronavirus is nog lang niet onder controle en daar breekt het seizoen van de loopneuzen en de griep al aan. Premier Sophie Wilmès verwees er al even naar: met de herfst en winter in aantocht zal het er niet makkelijker op worden. De symptomen van een banale verkoudheid, een griep(je) of Covid-19 vertonen nu eenmaal nogal wat gelijkenissen. Maar hoe weet je nu wat je onder de leden hebt?

“Het is heel moeilijk om op basis van de symptomen af te lijnen of iets een verkoudheid, griep of Covid-19 is”, zegt UGent-professor An De Sutter van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg. “Er is nu eenmaal nogal wat overlapping tussen de symptomen en de meeste schema’s hanteren veeleer subjectieve inschattingen, zoals bijvoorbeeld ‘vaak koorts’, ‘minder vaak koorts’ en ‘soms koorts’. Voor een arts telt het ‘globale beeld’ om een diagnose te stellen.”

“Het blijft moeilijk te bepalen, maar de symptomen in deze tabel (zie onder) geven je wel een wetenschappelijk onderbouwde indicatie van wat je zou kunnen hebben: een verkoudheid, een griep(je), of een coronabesmetting.”

Eerst koorts, dan hoest, dan spierpijn

Een onderzoek van de University of Southern California in de VS biedt wel een extra leidraad: een analyse van 57.024 dossiers van coronapatiënten leert dat de symptomen vaak in een bepaalde volgorde opduiken. Zo begint het meestal met koorts, gevolgd door hoesten en spierpijn, vervolgens misselijkheid en overgeven en tot slot diarree.

“Bij twijfel is het beste advies nog altijd: meteen thuis blijven, kwestie van anderen niet te besmetten”, zegt professor De Sutter. “En als het na een nachtje écht niet betert, laat je dan testen. Want enkel een coronatest kan 100 procent uitsluitsel brengen.”