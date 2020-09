Stan Van Samang gaat opnieuw acteren en is binnenkort te zien in Thuis

Na een woelige periode ziet het er weer beter uit voor Stan Van Samang. In de De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow kondigde de zanger en acteur aan dat hij vanaf december te zien zal zijn in Thuis. Het is al sinds 2016 geleden dat Van Samang nog als acteur op beeld verscheen.

Stan zal in de huid kruipen van het nieuwe personage Harry Peeters, dat net voor het einde van het jaar in Thuis zal verschijnen. Stan zal in de loop van oktober voor het eerst op de set staan van de populairste dagelijkse fictiereeks van Vlaanderen.

“Harry is een hardwerkende zelfstandige, een ondernemer”, zegt Stan over zijn nieuwe personage. “Hij laat zich graag omringen door the rich and famous, dat is de wereld waarin hij elke dag werkt. Hij is ambitieus en gaat voor zijn projecten op werkvlak maar ook privé. Ik kan uiteraard nog niet te veel verklappen, daarvoor moet je gewoon kijken. ”

“Gevraagd worden om te gaan acteren in Vlaanderens meest bekeken fictiereeks is een hele eer. Ik kijk er alvast enorm naar uit om straks samen te werken met deze geoliede machine. Ik voel me nu al Thuis bij al deze fijne collega’s.”

