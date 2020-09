Hij vertrok in mineur bij AA Gent, toch wil KRC Genk hem: waarom Jess Thorup zo populair blijft

We hadden hem nooit meer in ons land kunnen zien na zijn ontslag bij AA Gent 34 dagen geleden. Maar toch is het geen return to sender voor Jess Thorup (50), ook al verloor hij zijn laatste vier matchen in ons land. De Deense coach maakte ondanks zijn C4 in de Arteveldestad zoveel indruk dat ze hem in Genk als de gedroomde kandidaat zien om de ploeg weer uit de penarie te helpen. Wat maakt hem zo populair?