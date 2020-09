Ex-Genkspits Aly Samatta is op dit moment in de Turkse stad Istanboel om er een transfer naar Fenerbahce af te ronden. Amper negen maanden nadat Aston Villa tien miljoen euro aan de Limburgers betaalde voor de Tanzaniaan is hij er dus alweer weg.

Samatta kwam na zijn transfer in januari in 14 Premier League-duels in actie voor Aston Villa en hij wist daarin slechts één keer te scoren. Bij zijn debuut in de verloren match tegen Bournemouth ...