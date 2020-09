Het Hendrikshuis in Hasselt staat bekend voor betaalbare vintage en fair fashion . Je scoort er ook lokaal design en duurzame cadeautjes. Leuk extraatje: je steunt een doorstromingsproject dat mensen helpt overstappen van de sociale naar de reguliere arbeidsmarkt.

Voor wie?

Voor iedereen die genoeg heeft van fast fashion, of op zoek is naar unieke spullen met origineel design. Fans van onder andere Flagbag of Studio Bartholomé zullen hier zéker hun ding ...