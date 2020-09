Marie Verhulst is het nieuwe baasje van Samson: “Ik was altijd al verliefd op hem”

“Of ik nu chirurg werd of bakker, het maakte mijn vader niet uit. Als ik maar gelukkig was.” Maar zie, ze werd het nieuwe baasje van Samson. En óf Marie Verhulst daar blij mee is. “Samson betekent voor mij thuiskomen.” Daarom staken we Marie voor elke foto van deze shoot in een originele outfit van een Samson-personage.