Herman Goossens: “We gaan een brief sturen naar de studenten, draag wél een mondmasker en hou afstand”

Professor Herman Goossens (Universiteit Antwerpen) wil vanuit de verschillende universiteiten een signaal sturen dat studenten wél een mondmasker moeten dragen en afstand moeten houden. “Anders gaat het virus verder circuleren en overslagen op de oudere generatie.”

Microbioloog Herman Goossens is er ook na een nachtje slapen niet gerust in, zegt hij bij De Ochtend. Hij is teleurgesteld in de maatregelen van de nationale veiligheidsraad. “Ik snap dat de politici de verantwoordelijkheid bij de burger leggen maar er is veel miscommunicatie en desinformatie en dat is de beste vriend van dit virus.”

De professor maakt zich vooral zorgen over de studenten en jongeren die nu ook nauwe contacten mogen hebben met vrienden. “We gaan vanuit de universiteiten dan ook een brief sturen naar alle studenten om wel een mondmasker te dragen en wel afstand te houden. Ik heb anders schrik dat het virus onder de jongeren vlot zal circuleren. En dat de barrières, de dijken, tussen de generaties gaan breken. En zo de ouderen wel zal besmetten.”

De verwijzing naar Zweden vindt Goossens niet terecht, de Belgen zijn geen Zweden. “Zweden zijn veel gedisciplineerder en afstand houden zit in hun aard. Dat is een cultuurverschil”, zegt Goossens.