Net zoals in de vorige legislatuur dreigt het oude Burgemeestershuis in Lommel weer het middelpunt te worden van politiek geruzie. De huidige beleidsploeg van CD&V en N-VA wil de overeenkomst met de huidige horeca-uitbaters beëindigen om het historische pand terug een publieke invulling te geven. De Lommelse socialisten die in de vorige legislatuur juist een restaurant mogelijk maakten, spreken schande. “Dit is een oud politieke meningsverschil uitvechten op de kap van een ondernemer.”