AA Gent moet hopen op een mirakel: rode kaart voor Bezus torpedeert kansen van Buffalo’s voor de Champions League

Twee keer moet AA Gent dinsdag scoren tegen stugge Dynamo Kiev om door te stoten naar de groepsfase van de Champions League. Lees: veel hoop dat de Buffalo’s in de Europa League belanden, is er niet na de 1-2-thuisnederlaag. Eigen schuld, dikke bult, na een vroege tegengoal en een rode kaart voor Bezus.

Dat is dan ook weer duidelijk. Aanvoerder Vadis Odjidja zei het vooraf met klem: “Dynamo Kiev is een test om te zien of AA Gent in de Champions League thuishoort.” Want, zo was zijn redenering ...