Lotte Vanwezemael getuigt over zelfverminking na pesten: “Ik werd uitgekozen als slachtoffer”

Seksuologe Lotte Vanwezemael was woensdag te gast bij Gert Late Night en vertelde daar over de vele dickpics die ze krijgt via sociale media, zelfverminking en haar mama. En ook de Gentse burgemeester Matthias De Clercq kwam vertellen over de studenten in de Overpoort.

In Gert Late Night lag vanavond Lotte Vanwezemael in bed bij James Cooke. Daar vertelde ze onder andere over de vele foto’s die ze van mannen doorgestuurd krijgt. “Van die piemelfoto’s zelf ben ik niet het meest geshockeerd, maar wel van echte berichten die ze sturen”, zegt ze. “Eigenlijk wil ik gewoon eens met alles naar de politie gaan en zeggen: hier. Doe er iets mee.” Maar ze vertelt ook over hoe ze vroeger gepest werd en over de zelfverminking die daar een gevolg van was.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be