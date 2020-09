OVERZICHT. Luxemburg en Lissabon voortaan rode zone: waar kan je als Belg nog op vakantie?

Woensdagavond paste Buitenlandse Zaken opnieuw de reisadviezen aan. Luxemburg, de Nederlandse provincie Utrecht en Lissabon zijn vanaf vrijdag rode zones. En ook in de rest van Europa domineren rood en oranje. Waar kan je nu als Belg nog op vakantie? En onder welke voorwaarden?

Rood, oranje en groen. Die kleuren beheersen de laatste tijd ons leven. Ook wie op vakantie wil, moet met die kleuren rekening houden. Vanaf vrijdag 25 september zal een rode zone niet langer gelijk staan aan een reisverbod. Maar reizen naar die zones wordt wel ten zeerste afgeraden. En voor wie terugkomt uit een oranje zone is een test niet langer verplicht. Wie terugkeert uit een rode zone moeten vanaf de eerste dag van hun terugkeer zeven dagen in quarantaine en een test laten afnemen op dag vijf.

GROEN: reizen is mogelijk

Volgens Buitenlandse Zaken kunnen Belgen zonder problemen reizen naar:

Liechtenstein

Bulgarije (regio Noord-Centraal)

Italië (regio’s Abruzzen, Basilicata, Calabrië, Marche, Molise, Piëmont, Sicilië, Valle d’Aosta)

Kroätie (Istrië en Varaždin)

Oostenrijk (Land Karinthië)

Polen (regio’s West-Pommeren, Lubusz, Neder-Silezië, Koejavië-Pommeren, Ermland-Mazurië, Lódz, Swiety Krzyz, Lublin, Podlachië, Groot-Polen, Mazovië, Silezië, en regio Warschau)

Zweden (regio’s Midden-Norrland en Opper-Norrland)

Zwitserland (kantons Basel-Landschaft, Glarus, Schaffhousen, Graubünden, Luzern, Uri, Obwalden, Nidwalden, Ticino).

ORANJE (Reizen is mogelijk mits voorwaarden)

Reizen naar heel wat oranje gebieden is mogelijk, maar op verschillende plaatsen zal je een tijd lang in quarantaine moeten. Die maatregel geldt voor:

Estland

Ierland

Letland

Nederland (quarantaine geldt enkel voor inwoners van de stad Antwerpen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Noorwegen

Slovakije

Slovenië

Verenigd Koninkrijk

In sommige regio’s is een test verplicht. Die maatregel geldt voor:

Cyprus

Griekenland

Portugal (enkel voor de autonome regio’s Azoren en Madeira)

En voor Litouwen, Rwanda en Zuid-Korea is zowel een test en quarantaine verplicht. Op IJsland en in Duitsland kan je kiezen tussen een test of een quarantaineperiode. Voor Duitsland geldt dat wel enkel voor wie in de laatste 14 dagen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest is geweest.

Voor heel wat regio’s geldt er ook een verhoogde waakzaamheid. Dat geldt voor:

Bulgarije (regio’s Noord-West, Noord-Oost, Zuid-Oost, Zuid-West, Zuid-Centraal)

Duitsland (regio’s Berlijn, Opper-Beieren, Neder-Beieren, Stuttgart, Karlsruhe, Midden-Franken, Zwaben, Tübingen, Opper-Palts, Neder Franken, Darmstadt, Bremen, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Keulen)

Estland

Frankrijk (Departementen Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ardennes, Aube, Aude, Bas-Rhin, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Drôme, Finistère, Haut-Rhin, Hautes-Alpes, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Indre, Jura, Loir-et-Cher, Lot, Lozère, Manche, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Oise, Orne, Saint Martin, Savoie, Territoire de Belfort, Vendée, Vosges, Yonne)

Griekenland

Ierland (Eastern & Midland)

IJsland

Italië (regio’s Veneto, Ligurië, Lombardije, Campania, Sardinië, Emilia-Romagna, Toscane, Apulië, Friuli-Venezia Giulia, Umbrië en Lazio ; autonome provincies Bolzano en Trente)

Kroatië (provincie en stad Zagreb; provincies Šibenik-Knin, Bjelovar-Bilogora, Karlovac, Sisak-Moslavina, Osijek-Baranja, Primorje-Gorski Kotar, Medimurje, Koprivnica-Križevci, Krapina-Zagorje en Vukovar-Syrmië)

Nederland (provincies Noord Brabant, Flevoland, Friesland, Drenthe, Overijssel, Zeeland, Limburg, Gelderland en Groningen)

Noorwegen (regio’s Oslo en Viken, Vestlandet)

Oostenrijk (Deelstaten Opper-Oostenrijk, Neder-Oostenrijk, Salzburg, Burgenland, Stiermarken)

Polen (provincies Klein-Polen, Pomeranië, Subkarpaten, Opole), Portugal (regio’s Norte, Algarve, Alentejo)

San Marino

Slovakije

Slovenië

Spanje (eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma)

Vaticaanstad

Verenigd Koninkrijk (North East England, Yorkshire and Humber, East Midlands, West Midlands, Londen, Wales, Southern Scotland, Eastern Scotland, Noord-Ierland)

Zweden (regio’s Stockholm, Oostelijk Midden-Zweden, Småland en de eilanden, Zuid-Zweden, West-Zweden, Noord-Midden-Zweden)

Zwitserland (kantons Wallis, Jura, Aargau, Bern, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Sankt Gallen, Thurgau, Solothurn, Neuchâtel, Bazel-Stad, Zürich, Schwyz, Zug)

ROOD (Verboden tot 25 september, daarna ten zeerste afgeraden)

Reizen naar rode zones is nog tot 25 september verboden, daarna wordt reizen naar die zones ten zeerste afgeraden. Dat geldt voor:

Andorra

Australië

Canada

Denemarken

Finland

Frankrijk (Ville de Paris ; Departementen Ain, Alpes-Maritimes, Ariège, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Corse-du-Sud, Côte-d’Or, Doubs, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Guadeloupe, Frans Guyana, Gironde, Haute-Corse, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hauts-de-Seine, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Marne, Martinique, Mayotte, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Réunion, Rhône, Saône-et-Loire, Sarthe, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn,Tarn-et-Garonne, Val-d’Oise, Val-de-Marne, Var, Vaucluse, Vienne, Yvelines)

Georgië

Hongarije

Japan

Kroatië (provincies Brod-Posavina, Dubrovnik-Neretva, Požega-Slavonië, Virovitica-Podravina, Lika-Senj, Zadar en Split-Dalmatië)

Luxemburg

Malta

Monaco

Nederland (provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland)

Nieuw-Zeeland

Oostenrijk (Deelstaten Wenen, Tirol, Vorarlberg)

Portugal (Grootstedelijk gebied Lissabon, regio centrum)

Roemenië

Spanje (met uitzondering van eilanden Tenerife, El Hierro, La Gomera en La Palma)

Thailand

Tsjechië

Tunesië

Uruguay

Verenigd Koninkrijk (North West England, West Central Scotland)

Zwitserland (kantons Freiburg, Vaud en Genève)

Vanaf 1 augustus moet iedereen die vanuit het buitenland terugkeert naar België een identificatieformulier invullen. Dat is het Public Health Passenger Locator Form. Dat moet 48 uur voor de aankomst. Dat geldt voor alle zones: groen, oranje en rood.