Hasselt -

De Uil van ROA blijft bestaan. De uil is een grafitti-kunstwerk dat al jaren in Hasselt te bezichtigen is. Ondertussen is uitgegroeid tot één van de bekendste werken van de Gentse artiest ROA. Intussen een van de meest populaire street art kunstenaars van de wereld. De Uil is een echte landmark geworden in het Hasseltse straatbeeld. Maar omdat het werk is aangebracht op een oude toren, werd lang gevreesd dat het zou verdwijnen. Nu is bevestigd dat dit niet zal gebeuren.