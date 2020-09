Maasmechelen -

Kent u Daniel Verstappen al? Misschien niet, toch stond de Limburger al tientallen keren samen op het podium met enkele van de grootste namen uit de muziekindustrie. Verstappen is dan ook een muzikant, componist en performer in één en brengt komende vrijdag een nieuw album uit. Dat wordt dezelfde dag meteen voorgesteld in C-Mine. Vandaag repeteerde hij voor een van de laatste keren bij Piano's Driessen in Maasmechelen.