Ignace Glorieux: “Het ontbreekt de premier helaas aan charisma”

Het gebrek aan charisma om de juiste boodschap te brengen op dit moment van de coronacrisis, dat is volgens socioloog Ignace Glorieux van de VUB, een ernstig probleem dat weer in het oog gesprongen is op de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. “Die persconferentie duurde weer véél te lang en de boodschap waar het om gaat zou moeten gebracht worden door iemand met charisma, en dat ontbeert mevrouw Wilmès helemaal. Er zou daar iemand moeten staan die empathie toont met mensen die hun job verloren hebben of hun zaak zien failliet gaan, en die ons ondanks alles kan enthousiasmeren om juist te handelen”, aldus de socioloog.