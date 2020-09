Maaseik -

In de Grote Kerkstraat is dinsdag rond 22 uur een auto uitgebrand. Een dame parkeerde de wagen aan de kerk, maar zag rook onder de motorkap uitkomen. Al snel stond het voertuig in lichterlaaie. De brandweer kwam de brand blussen. Twee andere voertuigen liepen schade op door de hitte.