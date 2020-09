Grote verliezen voor modelabel Haider Ackermann

Het gaat niet goed met het Franse modelabel Haider Ackermann. Dat zegt eigenaar Anne Chapelle in een interview met De Tijd.

Veerle Baetens in een Haider Ackermann-jurk tijdens de Oscars in 2014

Haider Ackermann, het merk van de gelijknamige Frans-Colombiaanse ontwerper die aan de Antwerpse modeacademie studeerde, verkeert momenteel in financiële moeilijkheden. Volgens Chapelle zijn de inkomsten van het bedrijf gehalveerd, vooral omdat veel grote klanten failliet zijn gegaan.

De topvrouw van modebedrijf BVBA 32, die onlangs het Belgische modelabel Ann Demeulemeester verkocht aan de Italiaan Claudio Antonioli, zegt in De Tijd dat er nog geen eventuele overnemer is gevonden. “Het is een populaire merknaam, maar de verkoop wil niet mee. Ik heb er alles aan gedaan om het label mee te nemen in de deal, maar dat is niet gelukt”, klinkt het.

Er lopen volgens Chapelle wel nog andere gesprekken. “Je moet iemand vinden die als het ware in een start-up wil investeren en wil wroeten om opnieuw te groeien.” Als er geen overnemer wordt gevonden, wordt de toekomst van het label, bekend om de gedrapeerde silhouetten, onzeker. “Vandaag boekt het merk een megaverlies. Ook al plan je uitgaven voorzichtig, je kunt dat niet zomaar rechttrekken.”