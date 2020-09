Jos Donvil wordt de nieuwe operationeel directeur bij Anderlecht. De ex-topman van telecombedrijf BASE en VOO komt zo naast Karel Van Eetvelt te staan, die op 1 april de functie van CEO opnam bij de club.

Anderlecht kiest er zo voor om zijn operationele leiding over twee personen te verdelen. Voorheen was die rol weggelegd voor Jo Van Biesbroeck. In de wedstrijd van Anderlecht tegen Waasland-Beveren nam Donvil al plaats naast Marc Coucke op de tribune.