Tijdens de Nationale Veiligheidsraad heeft premier Wilmès verduidelijkt hoe de quarantaineperiode er in de toekomst zal uitzien. “Dat concept wordt niet altijd even goed begrepen”, zei de premier. Vanaf 1 oktober zal die periode dan ook ingekort worden tot zeven dagen.

