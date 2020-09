ROYALS. Meghan wordt op de vingers getikt en prinsje is gedoopt

Meghan Markle werd deze week op het matje geroepen door de rechter, voor de Noorse prinses Marthe Louise was er dan weer veel beter nieuws. En in Luxemburg, daar werd de kleine prins Charles boven de doopvont gehouden. Een overzicht van het wel en wee in koninklijke kringen.

Meghan Markle heeft van de rechter een tik op de vingers gekregen voor de hoogoplopende kosten van de rechtszaak tussen haar en Britse tabloidkrant Mail on Sunday. De rechter reageerde afkeurend op het budget dat beide partijen voor de rechtszaak hebben uitgetrokken.

Het juridische team van Meghan heeft de kosten van de rechtszaak geraamd op 1,9 miljoen euro, terwijl de tabloid de kosten op 1,3 miljoen euro heeft geschat. De rechter noemde die bedragen niet proportioneel voor een zaak die ze in essentie “een persoonlijk geschil” noemde.

Meghan sleepte de krant voor de rechter omdat die een handgeschreven brief aan haar vader Thomas Markle had gepubliceerd. De zaak zal uiteindelijk op 11 januari ten gronde behandeld worden, verwacht dat het proces zeker een week zal duren. Er zullen onder meer zeven getuigen verschijnen.

Foto: ISOPIX

Er was deze week goed nieuws voor de Noorse prinses Martha Louise. Nadat ze zes maanden lang van haar vriend Shaman Durek was gescheiden door de lockdown, is het stel weer herenigd. Ze deelde dat geluk meteen op Instagram en schrijft dat zijn verschijning het mooiste verjaardagscadeau is dat ze ooit kon krijgen.

De 49-jarige dochter van koning Harald en koningin Sonja maakte haar relatie met de uit Los Angeles afkomstige spirituele genezer officieel bekend in mei 2019. Ze was eerder getrouwd met auteur Ari Behn, maar aan dat huwelijk kwam een einde in 2017. Samen hebben ze drie dochters.

Gravin Stéphanie de Lannoy, de Belgische echtgenote van erfgroothertog Guillaume van Luxemburg, beviel in mei van zoontje Charles. Afgelopen week werd het jongetje gedoopt in de Abbaye de Saint-Maurice. Bijzonder was dat grootouders Henri en Maria Teresa door de coronacrisis naar verluidt dan pas hun kleinzoon te zien kregen.

Foto: ISOPIX

De Zweedse prins Carl Philip heeft een audioboek uitgebracht dat draait rond het thema dyslexie, een diagnose die hij zelf op veertienjarige leeftijd te horen kreeg. Lieve dyslexie, of Älskade dyslexi in het Zweeds, is tot stand gekomen met hulp van luisterboekenplatform Storytel en de foundation van Carl Philip en zijn vrouw prinses Sofia.

De prins heeft het voorwoord zelf voor zijn rekening genomen en in het boek komen diverse experts aan het woord over dyslexie. Het handelt niet alleen over de nadelen van de aandoening. Volgens de experts en ook Carl Philip zijn er ook voordelen. Het maakte hem creatief, vertelt de royal. “Ik kon problemen op school op een iets andere manier oplossen dan mijn klasgenoten.”

Foto: ISOPIX

Koning Filip en koningin Mathilde waren deze week op bezoek in Gent. Ze bezochten er onder meer de Sint-Baafskathedraal. Ze woonden er een concert bij en natuurlijk mocht ook een rondleiding bij het Lam Gods van Jan van Eyck niet ontbreken.

Prins William houdt zich tegenwoordig meer en meer bezig met de strijd voor een beter klimaat. Het resultaat daarvan is de documentaire Prince William: A Planet For Us All die volgende maand op de Britse zender ITV te zien zal zijn. Volgens de hertog van Cambridge begon hij zich meer voor dat thema te interesseren toen hij zelf kinderen kreeg.

“Ik hield altijd al van de natuur, maar het vaderschap heeft mij een nieuw doel gegeven. Je kijk verandert dan, je wil de natuur in een betere toestand overdragen aan de volgende generatie,” zegt hij in de aankondiging van de documentaire.

Ook de bekende natuurkundige David Attenborough werkte mee aan het project en volgens Kate Middleton zijn George, Charlotte en Louis dol op die man. “De kinderen zijn een grote fan van hem en vonden het jammer dat ze niet mee mochten om hem te ontmoeten.”