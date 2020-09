Hasselt -

Als u kan, geniet vandaag nog even van de zon want morgen is het gedaan met het mooie weer. Het weekend wordt zelfs herfstig kil. Het kwik zakt naar 12 graden. Zelfs voor eind september is dat koud. Het wordt daarbovenop wisselvallig met regen en hevige windstoten. Hoge drukgebieden maken plaats voor depressies en storingen, waarbij het prachtige nazomerweer op zijn einde loopt.