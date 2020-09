Zevenkampster Hanne Maudens laat olympisch ticket voor Tokio schieten en gaat voor carrièreswitch na burn-out

Hanne Maudens, de beste Belgische zevenkampster ooit na Nafi Thiam, maakt een verrassende carrièreswitch. Ze stopt per direct met de zevenkamp, waarop ze zo goed als zeker was van een ticket naar de Spelen in Tokio, en zet alles op de 400 en 800 meter. “Stress, blessures en uiteindelijk een burn-out hebben mij doen nadenken over wat echt belangrijk is in het leven”, verklaart de amper 23-jarige Maudens haar keuze in een uitgebreide brief op haar website.

“Ik geef een nagenoeg zekere plaats op de Spelen in Tokio op en stop met de meerkamp. De loopnummers en de trainingen daarvoor hebben altijd een speciaal plaatsje gehad in mijn hart. Ik verkies lopen boven werpen, springen en hordelopen. Over het technische moest ik vaak te veel nadenken. Daarom sluit ik nu aan bij het Runners’ lab Athletics Team en zet ik alles op de 400 en 800 meter. Het leven is te kort om ongelukkig te zijn en lopen maakt mijn hoofd vrij”, zegt de Oost-Vlaamse.

Het palmares van de 23-jarige Maudens is op de zevenkamp al behoorlijk rijk gevuld: brons op het EK U23, tiende op het EK in Berlijn in 2018 en elfde op het WK in Doha in 2019. Met haar persoonlijk record van 6.252 punten is ze bovendien de tweede beste Belgische ooit, na Nafi Thiam maar vóór Tia Hellebaut. Maudens werd tot op heden gecoacht door Wim Vandeven, de partner en destijds ook coach van Hellebaut.

Maar in een uitgebreide brief op haar website vertelt Maudens voor het eerst eerlijk het pijnlijke verhaal achter die beloftevolle carrière. Over hoe ze die prestaties eigenlijk neerzette met een ernstige scheenbeenblessure die ze voor iedereen - inclusief haar coach en familie - verborgen hield omdat ze hen niet wilde teleurstellen. Over hoe het vanaf deze winter na fysiek ook mentaal bergaf begon te gaan op stage in Zuid-Afrika. En het nadien alleen maar erger werd. Zeker in combinatie met haar studies orthopedagogiek. “2020: een olympisch Jaar, dat fantastisch moest worden, werd een hel”, getuigt Maudens. “Er werd uitleg gegeven voor een onderzoekstaak aan de universiteit van Gent en ik zat voor de eerste keer met tranen in de les. Ik panikeerde en zag het echt niet zitten. Het overviel me gewoon. Ik had paniekaanvallen en huilde vaak. Vaak uit het niets.”

“Als een mens slaapt is hij even dood, zo dacht ik echt”

De stress over de studies, de pijn aan het scheenbeen, de druk van de Olympische Spelen… Het werd Maudens allemaal te veel. Ze kreeg een complete burn-out. “‘s Morgens niet meer willen opstaan. Heel lang slapen en overdag veel slapen om de dag niet bewust te moeten beleven. Als een mens slaapt is hij even dood, zo dacht ik echt. Geen zorgen op die momenten. Hiernaast verzorgde ik mij niet meer, ik had geen energie, ik kocht geen nieuwe kleren meer. Het kon mij eigenlijk allemaal niet meer schelen. Ik verloor mijn plezier in alles, mijn lach en mijn mopjes waren weg. Ik wou volledig stoppen met atletiek en school. Ook al had ik al die jaren al getraind, was het een olympisch jaar… Ik had geen gevoelens meer.”

Met ex-coach Wim Vandeven Foto: BELGA

Ze vertelt in de brief op haar website ook over haar gevecht met de weegschaal. “Ik was vermagerd in Zuid-Afrika, eenmaal terug thuis was ik 5 kilogram bijgekomen. Ik kon dit getal op de weegschaal niet aanvaarden. Ik woog me ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds. Totaal nutteloos natuurlijk. Ik keek ongeveer 15 tot 20 keer per dag naar mijn buik en in de spiegel. Was hij niet dikker geworden? Ook mama zag dit. Ze maakte zich zorgen. Maar ik ging me echt niet uithongeren. Ik besefte: ik doe dwanghandelingen.”

“Ik was blij, mijn omgeving niet”

In juni was de maat vol. Maudens nam contact op met Tim Moriau, de coach van onder meer Isaac Kimeli. Ze vroeg hem tot wat hij haar in staat achtte op de 800 meter, het nummer waar ze het meest van houdt. “Hanne, ik, heb wel geen glazen bol, het zal niet gemakkelijk worden”, was zijn antwoord. Na een sterke prestatie op de 800 meter (2.06 minuten) en de 400 meter (53.70 seconden) was Maudens zelf overtuigd. “Ik wist het zeker: ik ga veranderen. Ik was blij, mijn omgeving niet.”

Foto: BELGA

Haar coach Wim Vandeven toonde begrip, maar haar ouders hadden het er moeilijk mee. “Het was ook kun droom om mij op de meerkamp op de Olympische Spelen te zien. Maar het is op, volledig op. Ik kan niet meer. Ik kan geen meerkamp meer doen. Mijn hoofd is op. Mijn lichaam niet. Ik weet dat mijn lichaam nog tot veel in staat is en ik heb een brede basis gelegd. Niets is voor niets geweest, alle training en kennis kan ik meenemen naar de 800 meter... En ik was blij, ik had mijn keuze gemaakt. Nu moeten mijn ouders en mijn omgeving me nog kunnen begrijpen. Het is mijn carrière, mijn droom en mijn leven. Een sportieve carrière is niets waard als je niet gelukkig bent. Ik kan niet nog een extra jaar afzien en terug in deze diepe put vallen, onmogelijk. Sorry. Ik spring nooit meer op een hoogspringmat (tenzij om te zonnen of te rusten) en gooi nooit meer een speer. Nooit meer.”

“Ik kies voor een moeilijke weg”

“Ik voel me sterker dan ooit, ik weet wat mijn lichaam kan, ik weet wat mijn hoofd kan. De pijn aan mijn scheenbeen is weg, ik heb terug een ‘normaal’ gewicht en ik voel me goed in mijn vel. Paarden hebben ook een belangrijke factor gespeeld in mijn ‘herstelproces’. Ik kies voor een moeilijke weg maar met mijn hart en ook met mijn hoofd omdat ik weet dat ik het kan. Ook nu zal ik mijn omgeving fier maken, gewoon in een andere discipline. Dat is alles. Maar ook vooral mezelf. Nog fierder zelf.”

Lees het volledige verhaal op de website van Hanne Maudens.