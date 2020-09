Eerste details Veiligheidsraad gelekt: nieuwe kleurcodes en kortere quarantaine

De Nationale Veiligheidsraad zit sinds 9 uur samen over de coronamaatregels. De eerste details raken stilaan bekend. Het lijkt er op dat de Veiligheidsraad de huidige maatregelen, ondanks de stijgende cijfers, niet zal verstrengen. Ze zal wel oproepen om de bestaande regels beter op te volgen.

Nieuwe kleurcodes vanaf oktober

Vanaf 1 oktober zouden we naar een nieuw kleurensysteem gaan. Sciensano zou die kleurcodes toekennen en houdt daarmee rekening met meerdere parameters. Voorlopig wordt er van ‘code geel’ uitgegaan dat betekent dat elke persoon op maandbasis 5 nauwe contacten mag hebben.

Kortere quarantaine

De eerste details van de Veiligheidsraad raken stilaan bekend: zo zou er beslist zijn om de quarantaineperiode in te korten. Besmette patiënten zouden na 7 dagen weer buiten mogen, op voorwaarde dat de patiënt 3 dagen symptoomvrij is en een tweede test op het einde van de 7 dagen negatief is.

Ook hoogrisicocontacten en reizigers uit rode zones gaan nog slechts 7 dagen in quarantaine. Als de test dan nog negatief is, mogen ook zij weer buiten.

Algemene mondmaskerplicht op de schop

Mondmaskers zouden enkel nog verplicht zijn als afstand niet gegarandeerd is. Er zal de burgemeesters gevraagd worden om de algemene mondmaskerplicht af te schaffen, zoals nog het geval was in Kortrijk, Lokeren en andere gemeenten.