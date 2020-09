Genk / Houthalen-Helchteren -

Op de grens van Zwartberg en Houthalen-Oost is woensdagochtend een schaap van een hobbykweker doodgebeten. De dader is vermoedelijk een wolf. Dat in de Zalmstraat in Houthalen-Oost een ‘hoogzwangere’ wolf werd gesignaleerd even na 8 uur, versterkt dat vermoeden.