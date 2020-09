Artsen moeten bij dertiger deel hersenkwab verwijderen na vechtpartij in stationsbuurt

Hasselt -

Het openbaar ministerie heeft woensdag in Hasselt drie jaar cel gevorderd tegen vier Tsjetsjenen voor een zware vechtpartij in de Hasseltse stationsbuurt. Een 37-jarige Marokkaan kreeg een ‘high kick’ en meerdere trappen in het aangezicht. Een maand lag hij in coma. De artsen moesten zijn frontale hersenkwab deels verwijderen.