Nachtelijk ‘jeneverfeestje’ op Hasseltse kermis stilgelegd: “Ik ben hier ziek van”

Hasselt -

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de LRH-politie rond 3.00 uur een nachtelijk feestje in zone 2 op de kermis van Hasselt stilgelegd. Buren maakten de politie, telefonisch attent op luide muziek die vanaf de kermis in de buurt te horen was. De agenten troffen er meer dan 20 mensen aan die een flink jeneverfeestje bouwden.