Bpost bevestigt vertrek nummer twee “wegens familiale redenen”

Bpost bevestigt woensdag het vertrek van Henri de Romrée, de topman van de Amerikaanse divisie en de gedoodverfde nummer twee. Volgens het postbedrijf verlaat hij de groep eind dit jaar “om familiale redenen”. Onze zusterkrant De Standaard had eerder al over het vertrek van de Romrée bericht, dat volgens het krant ingegeven werd door onenigheid over de samenwerking met ceo Jean-Paul Van Avermaet.

Henri de Romrée was Chief Financial Officer van 2018 tot 2019 en stond aan het hoofd van de Mail & Retail-activiteiten in België alvorens in 2020 de overstap te maken naar de Noord-Amerikaanse activiteiten ...