Bevestigd: Tom Cruise wordt in oktober 2021 naar het Internationaal Ruimtestation ISS gestuurd

Tom Cruise heeft in zijn leven al heel wat stunten uitgehaald maar dit is mogelijk toch zijn grootste. In oktober 2021 reist hij naar ISS om een film te draaien. Dat is alleszins af te lezen op de Space Shuttle kalender. De 58-jarige ster zou meereizen met de SpaceX Dragon.

Het is de Space Shutte Almanac dat over de vlucht tweette. Zij voegden ook de passagierslijst toe. De piloot zal Michael Lopez Alegria zijn, een zeer ervaren astronaut, en dan is er nog plaats voor drie toeristen, waaronder Tom Cruise en regisseur Doug Liman. De twee werkten in het verleden al samen. Liman zou ook het script voor deze film schrijven. Inhoudelijk is er over het project nog niets geweten.

De vlucht van oktober zou ineens ook de eerste toeristische vlucht zijn. Ze zouden gebruikmaken van de Crew Dragon die SpaceX ontwikkelde.

Eerder dit jaar raakte al bekend dat Liman en Cruise plannen maakten met SpaceX CEO Elon Musk om een film te draaien in het spacestation. De NASA is opgetogen met de plannen want naar eigen zeggen moet er een nieuwe generatie geïnspireerd worden om ingenieur of wetenschapper te worden.