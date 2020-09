Van Gucht: “Limburg is een lichtpuntje: daar blijft het aantal besmettingen laag”

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft, zoals verwacht, verder toenemen. Ook het aantal besmettingen stijgt. Verder gaat ook het aantal sterfgevallen – weliswaar licht – omhoog.

“We zien intussen een negentiental dagen een toename van het aantal besmettingen”, zegt viroloog Steven Van Gucht. “De cijfers blijven stijgen, maar het tempo lijkt de voorbije drie dagen lichtjes af te nemen. Het is enkel met de inzet van iedereen dat we de curve kunnen stabiliseren.”

Van Gucht noemt het opvallend dat bij de tien- tot twintigjarigen proportioneel het hoogst aantal besmettingen worden opgetekend, nauw gevolgd door de twintig- tot dertigjarigen. “De meeste besmettingen in de eerste categorie stellen we niet zozeer vast bij de schoolgaande jeugd, maar bij jongvolwassenen die de middelbare school verlaten hebben. Bij de achttienjarigen tekent zich een duidelijke piek af. Deze stijging heeft mogelijk ook te maken met de terugkeer uit jeugdkampen, Portugal, Frankrijk, ook een uitbraak in een asielcentrum en tal van andere besmettingshaarden.”

Naast die evolutie ziet hij nog steeds een belangrijke toename bij de oudere generaties. “Net die categorie loopt het meeste risico.”

Naast die evolutie ziet hij nog steeds een belangrijke toename bij de oudere generaties. “Net die categorie loopt het meeste risico.” In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest zijn de meeste besmettingen vastgesteld, een toename van 61 procent in vergelijking met de wek ervoor. In Antwerpen is dat 53 procent. Limburg is een lichtpuntje: daar blijft het aantal besmettingen opvallend laag.

De ziekenhuisopnames gaan voor de achttiende dag op rij omhoog. Gisteren waren er 69 nieuwe opnames op een dag, het hoogste aantal sinds 20 mei. “De huidige cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal ziekenhuisopnames om de tien dagen. Dat betekent dat we begin oktober aan een honderdtal nieuwe opnames per dag kunnen zitten.”

Ook het aantal patiënten op intensieve zorg stijgt.

Een op de drie van de nieuwe opnames vindt volgens Van Gucht plaats in Brussel, gevolgd door Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Antwerpen en Luik.”

De sterftecijfers fluctueren rond de drie overlijdens per dag. “Het blijven lage aantallen, maar we merken een lichte stijging met de week ervoor.”

Dadelijk meer.