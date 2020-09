Schadeclaim van 300 miljoen euro tegen Airbnb

Airbnb heeft in Nederland een schadeclaim van 300 miljoen euro ontvangen wegens “ten onrechte in rekening gebrachte servicekosten”. Dat zegt advocaat Adriaan de Gier, die door het bedrijf Servicekostenterug.nl is ingehuurd om de claim te incasseren. De Gier meent dat de kans groot is dat Airbnb effectief zal moeten betalen, waarbij hij verwijst naar een uitspraak van de Nederlandse Hoge Raad.