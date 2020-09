Lachaert en Rousseau worden om 18.30 uur bij de koning verwacht

Preformateurs Egbert Lachaert en Conner Rousseau brengen woensdag om 18.30 uur verslag uit bij de koning over hun missie. Maandag had koning Filip hun ontslag geweigerd en gevraagd hun opdracht voort te zetten. Tegen dan moet dus duidelijk worden of het vertrouwen tussen de zeven partijen van de Vivaldi-coalitie voldoende hersteld is om de onderhandelingen voort te zetten.