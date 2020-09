Buurtbabbels in Schakkebroek

Herk-de-Stad -

De diensten van de stad en het OCMW willen weten wat de inwoners van Schakkebroek vinden van hun deelgemeenten. Ze organiseren daarvoor buurtbabbels.

Daarbij komen vragen als deze aanbod. Weet jij wat er leeft in je Schakkebroek? Of wil je dit graag weten? Hoe is het om in jouw straat te wonen? Is er veel samenhang tussen de buren? Waarop scoort jouw woonomgeving goed? Wat zijn aandachtspunten voor je buurt?