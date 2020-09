Kate Moss ontwerpt eerste collectie juwelen voor Messika

Kate Moss werkte al talloze keren samen met modemerken, maar nu heeft ze voor het eerst de kans gekregen om een collectie juwelen te ontwerpen. Het was Valerie Messika van het Parijse luxemerk Messika die daarvoor aan haar deur klopte.

Op haar 46ste is Kate Moss nog altijd een van de grootheden in de modewereld. Ze sierde ontelbare campagnes en fungeerde als inspiratiebron voor heel wat ontwerpers, maar nu is ze aan een nieuw avontuur als juwelenontwerper begonnen. In samenwerking met Valerie Messika heeft ze haar eerste high jewellry-collectie uitgebracht.

“We leerden elkaar kennen in Parijs en het klikte meteen. Nadat we hadden gepraat over onze gemeenschappelijke liefde voor juwelen besloten we om samen te werken”, vertelt Moss over hoe hun connectie tot stand kwam. Daarna werd ze eerst het uithangbord van Messika, vervolgens mocht ze ook echt mee ontwerpen. “Bij onze eerste meeting bracht ik mijn juwelenkistje mee zodat Valerie zou kunnen zien wat ik leuk vind en mijn bohemien smaak zou begrijpen. We hebben heel wat vergaderd en moodboards heen en weer gestuurd.”

Het resultaat? Heel wat vintage kwastjes, laagjes en natuurlijk peperdure diamanten. Een beetje seventies, maar tegelijk ook inspiratie puttend uit de decadente jaren twintig. “Ik hou niet van trends en regeltjes”, zegt het topmodel nog. “Er waren dan ook geen grenzen aan wat ik voor Messika mocht ontwerpen. Ik kreeg de vrijheid om iets te creëren waar ik gewoon zelf dol op ben.”