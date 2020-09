Simon Mignolet gaat langs bij de bondscoach voor een nieuwe fiets

Simon Mignolet gaat het ook eens op de fiets proberen. De 32-jarige doelman van Club Brugge ging langs bij Veloloft, de fietsspeciaalzaak die uitgebaat wordt door Rik Verbrugghe, de nationale bondscoach in het wielrennen.

De fietsenzaak in het Oost-Vlaamse Eke is een project van Greg Van Avermaet en zijn schoonbroer Rik Verbrugghe. De gewezen renner baat de zaak uit samen met zijn vrouw Claudia, die ook mee in het bedrijf zit.

Mignolet koos voor een model van het merk Giant, de fietssponsor van Greg Van Avermaet bij zijn ploeg CCC. “Bedankt voor de geweldige service”, schreef de Limburger op Instagram na zijn aankoop.