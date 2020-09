Dirk Van Tichelt is open over zijn seksleven en stelt zich vragen bij het loon van voetballers: “Hoeveel villa’s wil je?”

Judoka Dirk Van Tichelt was dinsdagavond een van de gasten in Gert Late Night.

Het is voor de bronzen medaillewinnaar van Rio 2016 geen makkelijk jaar. Door de coronacrisis werden een hele reeks judotoernooien geannuleerd. Normaal gezien had Van Tichelt in september opnieuw kunnen kampen, maar dat is er niet van gekomen om dezelfde reden. En daar wordt hij naar eigen zeggen een beetje moedeloos van, zeker toen hij zag dat de Tour de France wel doorging.

“Ik kan ook lief zijn”

Van Tichelt kroop ook (in bloot bovenlijf) in bed met James Cooke. In zijn ‘bedgeheimen’ beantwoorde hij enkele vragen over zijn seksleven en legde hij uit dat hij opnieuw kampt met een hernia in zijn nek. Hij weet daarom nog niet of hij over zes maanden nog aan het trainen is.

“Ik heb altijd gezegd: de dag dat het niet meer goed gaat, stop ik”, aldus de voormalige Europese kampioen. “Nu zijn er zulke dagen dat het echt niet goed gaat. Is het vijf voor twaalf? Dat weet ik niet. We zitten wel aan twaalf uur ergens, maar of ik er al over zit… Je moet er eerlijk in zijn dat het niet goed gaat, je moet ooit stoppen hé.”

Ook zijn verdiensten als judoka kwamen aan bod, in vergelijking met voetballers. “Dat is toch niet meer normaal wat die krijgen? Iedere week een villaatje. Hoeveel villa’s moet je hebben?”

Tussendoor probeerde Cooke ook nog de prestatie van Van Tichelt in de Container Cup te breken. Met het voorspelbare resultaat...