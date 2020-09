VriendENtaal begint aan het 10de werkjaar

Leopoldsburg -

VriendENtaal is een initiatief dat door de gemeentelijke dienst diversiteit omkaderd wordt en met hulp van vrijwilligers een groep mensen het Nederlands wil bijbrengen door middel van mondelinge oefenmomenten. “Gemiddeld tellen we een 30-tal deelnemers die ofwel in Heppen of in Leopoldsburg naar de oefensessies komen. Wij focussen hierbij uitsluitend op mondelinge taalvaardigheid om zo bij onze doelgroep het zelfvertrouwen op te krikken wat op zijn beurt de integratie en de stap naar een job voor een stuk vergemakkelijkt. Gemiddeld blijven onze gasten 2 à 3 jaar op de wekelijkse afspraak”, duidt Samia Chekimi die het project coördineert. SB