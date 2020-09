Nu ook phishing-mails vanuit Europees Centrum voor de Consument

Het Europees Centrum voor de Consument waarschuwt dat frauduleuze mails onder hun naam worden gestuurd. Zo zouden oplichters de bankgegevens en de pincode van slachtoffers afhandig proberen maken.

“Consumenten kregen een oproep, zogenaamd van het ECC, met de vraag hun bankgegevens, inclusief pincode, te geven en hun kaartlezer te gebruiken voor een terugbetaling. Dit is oplichting. ECC vraagt nooit zulke gevoelige gegevens, zeker niet per telefoon”, waarschuwt het ECC.

De oplichters hengelen naar bankgegevens of andere persoonlijke informatie met als doel die te misbruiken of geld van de rekening van slachtoffers te halen. Oplichters doen het telefonisch, maar ook per mail en misbruiken de naam van bekende instanties om vertrouwen bij hun slachtoffers op te wekken. De oplichters kunnen heel overtuigend zijn bewijst ook het verhaal van een alleenstaande moeder die in onze krant vertelde hoe ze 3.000 euro kwijtraakte.

Gisteren kwam een gelijkaardige waarschuwing van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders (NKGB). Ook in hun naam werden er de laatste tijd veel mails gestuurd. En de FOD Financiën waarschuwde vorige week nog voor dezelfde praktijken.

In alle gevallen geldt: betaal nooit, geef nooit bankgegevens door en meld dergelijke mails aan het meldpunt fraude.