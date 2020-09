Kris Peeters (CD&V) over Vivaldi: “Er is geen alternatief meer”

CD&V-kopstuk Kris Peeters denkt dat de poging om een regering op de been te brengen van liberalen, socialisten, groenen en zijn eigen partij de laatste is die nieuwe verkiezingen kan afwenden. Dat heeft hij woensdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. “Ik hoop dat het lukt, want er is geen alternatief meer, denk ik.”