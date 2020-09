Klimaatactivisten bijten in het stof, Febiac krijgt gelijk van rechtbank

Automobielfederatie Febiac heeft van de rechter gelijk gekregen in de zaak die de federatie had aangespannen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion (XR). De rechter oordeelde dat Febiac het recht had om het goede verloop van dat salon te beschermen, schrijft de zakenkrant L’Echo woensdag. Tijdens het autosalon in januari voerde XR actie, bij die acties werden 185 betogers administratief aangehouden.