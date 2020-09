Sebastian Kurz: “Europees spreidingsplan voor asielzoekers zal niet werken”

Asielzoekers over verschillende Europese lidstaten verspreiden “zal niet werken”, meent de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hij doet de uitspraken, aan het Franse persbureau AFP, aan de vooravond van de voorstelling van de hervormingsplannen van de Europese Commissie over het thema.

“We denken dat het spreidingsplan in Europa mislukt is en dat verschillende lidstaten het verwerpen”, aldus de Oostenrijkse regeringsleider, die zo verwijst naar de landen in Centraal-Europa die weigeren ...