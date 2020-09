Eén op de drie Roma in ons land kan niet voorzien in basisbehoeften

Eén op de drie Roma en woonwagenbewoners in ons land kan niet voorzien in basisbehoeften, zoals gezond voedsel en verwarming. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van het Europees Bureau voor de Grondrechten (FRA) in zes Europese landen. Gemiddeld leven Roma en woonwagenbewoners in ons land 13 à 14 jaar minder lang in vergelijking met Belgische inwoners. De FRA vraagt daarom dringend meer aandacht voor deze bevolkingsgroepen.