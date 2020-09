Verdere stijging van aantal ziekenhuisopnames, ook overlijdens nemen nu (licht) toe

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis wordt opgenomen, blijft verder toenemen. Woensdag meldt gezondheidsinstituut Sciensano gemiddeld 53,1 ziekenhuisopnames per dag in de periode tussen 15 en 21 september. Dat zijn er 20,6 meer dan in de vorige zevendaagse periode.

Er liggen momenteel 505 mensen met corona in de Belgische ziekenhuizen, van wie 94 op intensive care, een stijging met respectievelijk 3 en 8 procent. In totaal belandden al 19.765 mensen in het ziekenhuis, 70 meer dan dinsdag gemeld.

Het aantal besmettingen blijft eveneens verder stijgen. Tussen 13 en 19 september werden in ons land gemiddeld elke dag 1.374 besmettingen gemeld, of 60 procent meer dan in de week daarvoor. In totaal zijn in ons land al 105.226 besmettingen geteld. Dat zijn er 1.834 meer dan het totaal van dinsdag.

Tussen 6 en 19 september bedroeg de besmettingsgraad 136 per 100.000 inwoners, of een stijging met 132 procent.

Het gemiddelde aantal overlijdens kende een lichte stijging tussen 13 en 19 september, na een lange periode van stagnerende sterftecijfers. Sciensano meldt in de voorlopige cijfers van woensdag gemiddeld 3,3 overlijdens, een stijging met 0,4 in vergelijking met de week ervoor. Er zijn in ons land nu 9.955 overlijdens geteld door het coronavirus (5 meer dan dinsdag gemeld).