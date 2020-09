BS De Sprong organiseert een alternatieve veldloop

Maaseik - Op dinsdag 22 september 2020 zouden de scholen van Maaseik en de gemeentelijke sportdienst de jaarlijkse scholenveldloop organiseren. Maar zoals verwacht gooide COVID-19 roet in het eten van de leerlingen van GO! BS De Sprong. Maar het personeel nam het heft in eigen handen en organiseerde een alternatieve veldloop voor alle leerlingen van het lager onderwijs. En met succes! Een ideale dag om je loopkwaliteiten als sportieveling te tonen aan alle leerlingen, juffen en meesters. Want papa’s en mama’s, opa’s en oma’s… mochten er helaas niet bij zijn. En onder een stralend (bijna)herfstzonnetje stonden alle leerlingen met heel veel enthousiasme aan de start.

Vol goede moed stonden alle kinderen per leerjaar aan de meet van de Finse piste van Campus van Eyck. Ook konden zij rekenen op heel wat publieke aandacht want heel veel leerlingen supporterden natuurlijk mee voor vriendjes en vriendinnetjes, broertjes en zusjes … . Elke leerjaar kreeg 15 minuten de tijd om een bepaalde hoeveelheid rondjes te lopen. De eerste graad loopt een veelvoud van 4, de tweede graad van 5 en de derde graad van 6. De winnaar wordt per graad uitgekozen. De winnaar is de klas die het snelst zijn aantal rondjes heeft gelopen. De klas die wint mag een namiddagactiviteit kiezen in overleg met de leerkracht. Bijv. een filmnamiddag, een wandeltocht, een escaperoom, een spelletjesnamiddag… .Na de inspanning kregen de kinderen natuurlijk ook nog een lekkere frisse appel om terug op adem te komen. Alle juffen en meesters willen de kinderen dan ook bedanken voor hun grote inzet. En natuurlijk een extra grote pluim voor onze kampioenen : de klas van juf Jessie, de klas van juf Linda en de klas van Juf Riet en juf Tania! Proficiat! En geniet van jullie welverdiende activiteit! En we moeten zeker ook juf Lien, juf Carine en juf Carla bedanken voor het organiseren van de alternatieve veldloop. Bedankt!