Yvonne maakt plaats voor jongere generatie

Maaseik - Na bijna 25 jaar voor CRM, Neos en de laatste 9 jaren voor 50én Maaseik als bestuurslid te hebben gefunctioneerd, zet Yvonne een stap terug en maakt plaats voor een jonger bestuurslid.

Lichamelijk ongemak en de kwalen van het ouder worden zijn daar mede schuldig aan. Yvonne heeft nooit tijd en daarom zie je haar overal. Beter als welk ledenblad ook spreekt zij iedereen aan en is een gekende meerwaarde niet alleen voor de vereniging maar ook voor het sociaal contact in onze kleine stad. Verjaardagen, ziekenbezoek en condoleren waren Yvonne haar taken die zij steeds met glans heeft vervuld. Yvonne zet als bestuurslid een stap terug, maar wees gerust, zo lang Yvonne u ziet, zal zij u blijven aanspreken, attent blijven bij familiale gebeurtenissen in goede en kwade dagen en zal Yvonne Yvonne blijven. Een dikke merci en een grote bos met rozen.